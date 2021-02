La Valletta Brianza: trovato senza vita il corpo di Alberto, scomparso giovedì dal paese

Alle ore 14 di giovedì 11 febbraio erano iniziate, dopo che si è allontanato dalla sua abitazione di La Valletta Brianza, le richerche di Alberto B., classe 1975. Il corpo senza vita dell'uomo è stato purtroppo rinvenuto nella prima mattintata di venerdì, come riferito dalla Prefettura di Lecco.



Alberto, alto 170 cm per circa 70 kg di peso, portava capelli rasati a zero e ha gli occhi castani. Al momento dell’allontanamento indossava pantaloni tecnici da montagna di colore nero, maglia nera, gilet smanicato di colore nero e scarponi da montagna.

Le ricerche a Calco

L’ultima cella agganciata dal cellulare lo aveva colloca nel comune di Calco, in località Scagnello. Le indagini erano seguite dalla Stazione Carabinieri di Brivio, mentre sul campo si sono prodigati i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco, impegnati dalle ore 23 di giovedì; per le ricerche i Vf hanno piazzato un mezzo UCL (unità di crisi locale) che ha coordinato le stesse, e sono state impegnate diverse squadre tra cui unità cinofile, unità specializzate all'utilizzo di droni e squadre TAS (topografia applicata al soccorso).