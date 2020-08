Lutto a Lecco: è venuto a mancare Ciro Nigriello, papà dell'assessore Roberto

Grave scomparsa nella politica lecchese. Nella giornata odierna è scomparso Ciro Nigriello, 65enne ex consigliere comunale e papà di Roberto, attuale assessore allo sport presso il Comune di Lecco. Nel 2012 l'uomo, esponente della sezione lecchese del Partito Democratico, subentrò al consigliere uscente Elisa Corti, che ricevetta una delega ed entrò a far parte della Giunta Brivio I.

In precedenza Nigriello, dipendente delle Poste Italiane arrivato in città nei primi Anni Ottanta da Napoli, era sposato con Maria Falanga ed era stato anche nel Consiglio di Zona 1. Nella sua carriera politica era stato impegnato anche nel mondo sindacale e in quello associativo.

La redazione di LeccoToday rivolge le proprie condoglianze all'assessore Nigriello.