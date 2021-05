Deve scontare 6 anni e 8 mesi di carcere, arrestato dalla Polizia nel Lecchese

Diversi i reati a carico dell'uomo. L’episodio più grave era avvenuto in provincia di Cuneo

Gli agenti della Squadra Mobile di Lecco hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino italiano per reati contro il patrimonio. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Torino per un cumulo pene che ha portato alla condanna definitiva dell'uomo a 6 anni ed 8 mesi di carcere.

Diversi i reati perpetrati dal 2015 in avanti, tra cui ricettazione, furto, possesso di chiavi e grimaldelli, nonché procurata evasione. L’episodio più grave, consumato in provincia di Cuneo, riguarda una rapina dove era stata imbavagliata la vittima che poi, per mancanza d’aria, era deceduta.

Le altre azioni delittuose sono state consumate principalmente nel Varesotto. Tuttavia, ormai da qualche tempo, il malvivente abitava nella provincia di Lecco; così, gli agenti della Questura di Lecco - sezione reati contro il Patrimonio - dopo una mirata attività investigativa, sono riusciti ad individuarlo e a trarlo in arresto. L'uomo è stato associato presso la casa circondariale di Lecco.