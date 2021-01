Lezioni in presenza dopo lo "stop" del Tar, la Prefettura: «Si riprende il 18 gennaio»

Con decreto in data 13 gennaio 2021, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto l’istanza cautelare proposta dai comitati dei genitori, sospendendo l’efficacia dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 676 dell’8 gennaio 2021, con la quale è stato disposto per tutto il territorio il ricorso alla didattica a distanza per il 100% della popolazione studentesca degli istituti scolastici secondari di secondo grado e degli istituti formativi professionali di secondo grado, dall’11 gennaio al 24 gennaio 2021.

Scuola, sospesa l'ordinanza della Lombardia: per il Tar la scuola superiore può riaprire

«Riapertura il 18 gennaio»

«In ragione degli insopprimibili tempi tecnici di applicazione del Piano prefettizio e di riorganizzazione del mondo scolastico - spiega la Prefettura di Lecco -, la ripresa dell’attività didattica in presenza è fissata al 18 gennaio 2021, fatta salva l’eventuale classificazione di zona rossa della regione Lombardia a seguito degli imminenti Dpcm ed ordinanza del Ministro della Salute».