Il mistero dei fili di ferro tirati sul sentiero: "Un pericolo, potevo farmi davvero male"

"Oggi ho rischiato di farmi veramente male". Parole semplici e chiare per denunciare pubblicamente un episodio molto preoccupante avvenuto ieri lungo i sentieri della Bonacina, località sulle alture di Lecco dove qualcuno "ha chiuso" con due fili di ferro il ponticello di Prato Rubino, in un'area verde frequentata anche da chi va a correre e impattando con quei cavi avrebbe potuto farsi veramente male. Tra questi Sabina Baggioli, la quale ci ha raccontato quello che visto descrivendo l'accaduto anche sui social.

"In giro a correre, solo per un caso ho visto questo cavo metallico sul ponte di Prato Rubino - racconta Sabina - Per chi non lo conoscesse, il ponticello si trova in località Bonacina, e quel filo legato da lato a lato del passaggio era a una spanna da terra. Nel migliore dei casi, se non lo avessi visto mi sarei trovata lunga e tirata sopra il ponte".

"Per la cronaca, mi sono premurata di rimuoverli"

"Nel peggiore dei casi - incalza la donna - mi sarei ritrovata incastrata tra i tronchi laterali o peggio ancora nel ruscello a circa 2 metri sotto il ponte. Il sentiero è molto frequentato non solo da chi corre, ma anche da chi cammina nei boschi. Giovani, anziani, bambini, gente a passeggio col cane. Un grazie alla mente perversa che lo ha messo. Per la cronaca mi sono ovviamente premurata di rimuoverlo".