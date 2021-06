Si ferisce lungo il sentiero per la Madonna della Rocchetta: soccorsa 68enne

In azione i Vigili del fuoco del comando provinciale con una squadra Saf. Poco prima, in azione l'elicottero Drago per il recupero di una persona rimasta bloccata ai Piani di Artavaggio

Doppio intervento dei Vigili del fuoco del comando provinciale nella tarda mattinata di oggi, domenica 27 giugno. Intorno alle 11 una squadra, con l'utilizzo dell'elicotteo Drago, è uscita ai Piani di Artavaggio per il recupero di una persona rimasta bloccata in zona impervia ma in buona salute.

A mezzogiorno, a Paderno d'Adda, una donna di 68 anni è rimasta leggermente ferita lungo il sentiero per la Madonna della Rocchetta: inviate dal Comando la squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) e il distaccamento di Merate con fuoristrada, che arrivati sul posto hanno collaborato con i sanitari della Croce Bianca di Merate al trasporto della donna in ospedale, in codice verde.