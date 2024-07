In difficoltà sul Sentiero delle Vasche, recuperate due ragazze

Fine settimana intenso, quella appena trascorso, sul fronte degli interventi del Soccorso alpino in montagna.

Nel pomeriggio di domenica, intorno alle 14, i tecnici della Stazione Triangolo Lariano sono stati attivati dalla centrale per un intervento (medico acuto) riguardante due ragazze di 25 e 26 anni nella zona del Sentiero delle vasche.

È intervenuta la squadra in pronto impiego del centro operativo, insieme a tre soccorritori della Stazione. Una ragazza è stata accompagnata a valle in sicurezza, l'altra è stata imbarellata e trasportata con manovre di corda fino all'ambulanza, che l'ha accompagnata all'ospedale di Lecco in codice giallo. Intervento terminato alle 15.30.

Emergenze anche in Valsassina

Sono due invece gli interventi che hanno interessato, nel fine settimana, i tecnici della Stazione di Valsassina-Valvarrone. Il primo nel pomeriggio di sabato 20 luglio, per una donna sulla strada fra Introbio e Biandino; il secondo domenica mattina, in zona Cornisella, per una donna tra Pasturo e l'Alpe Coa.

Sempre nel pomeriggio di sabato 20 luglio, la Stazione di Valsassina-Valvarrone ha organizzato un'esercitazione nella zona del Belvedere, nel comune di Introbio. Lo scopo era rivedere le strategie di recupero di infortunati nella zona boschiva che si affaccia sulla cascata di Introbio, dove negli ultimi anni sono stati effettuati interventi di soccorso, alcuni anche gravi. L'attività ha coinvolto quindici tecnici, in presenza di un istruttore nazionale del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico.