Scarafaggi e cibo avariato: chiuso il ristorante brianzolo che piaceva ai lecchesi

Quel cibo arrivava anche sulle tavole dei lecchesi. Parliamo di ben settanta chili di carne e pesce avariati, con tanto di scarafaggi intorno, che stavano per finire nei piatti cucinati per i clienti. È il bilancio di quanto trovato dai carabinieri del Nas (Nucleo Antisofisticazione e Sanità) insieme al personale dell'Ats Brianza in un ristorante di Seregno, nel cuore della Brianza. Il locale, che nel fine settimana era spesso sold out per il numero di prenotazioni di persone che arrivavano anche dalla Brianza e dalle vicine province di Como, Lecco e Milano, per assaggiare i piatti del menu, ha ricevuto una ispezione nella serata di giovedì nell’ambito dei controlli del piano regionale integrato 2022. Lo riferisce MonzaToday.it.

Settanta chili di cibo sequestrati in Brianza

Il personale ha trovato settanta chili di carne e pesce avariati, in evidente stato di alterazione. "Gravissime le violazioni rilevate che hanno portato all’immediata chiusura dell’attività - del valore di 100.000 euro - fino alla risoluzione di tutte le non conformità rilevate", spiegano dal comando provinciale dell'Arma dei carabinieri di Monza e Brianza.

Oltre alle violazioni relative allo stato di conservazione degli alimenti, sono state riscontrate sia "carenze nella formazione del personale in materia di cultura della sicurezza alimentare che varie carenze igienico sanitarie e strutturali quali, per esempio, accumuli di sporco pregresso, residui alimentari non rimossi dalla cucina nonché animali infestanti (scarafaggi)". Per il responsabile del piano di autocontrollo - che è risultato essere il legale rappresentante della società - è stato denunciato per gli alimenti in cattivo stato di conservazione e in stato di alterazione.