Servizi anticovid nel Lecchese: 331 persone controllate, nessuna sanzione

Con il coprifuoco deciso da Regione Lombardia e i recenti Dpcm mirati a contrastare la "seconda ondata" covid caratterizzata da un aumento dei contagi e dei ricoveri negli ospedali, anche le forze dell'ordine tornano a potenziare i controlli sul territorio.

I dati di ieri, sabato 24 ottobre, parlano di 331 persone controllate lungo le strade di Lecco e provincia. Nessuna di esse è stata sanzionata o denunciata per violazione di norme legate al contrasto della pandemia o per altri reati. Sempre ieri sono stati inoltre sottoposti a verifiche 241 esercizi commerciali, negozi e attività. E anche in questo caso tutto è risultato regolare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il report è stato reso noto oggi dalla Prefettura di Lecco come avveniva quotidianamente anche durante il periodo di inizio pandemia, in particolare negli scorsi mesi di marzo e aprile quando il Governo decise un lockdown generalizzato con limitazione della circolazione, "confinamento" ora non attuato.