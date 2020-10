Servizi anti-covid nel Lecchese: eseguiti quattrocento controlli, nessuna sanzione elevata

Con il coprifuoco deciso da Regione Lombardia e i recenti Dpcm mirati a contrastare la "seconda ondata" covid caratterizzata da un aumento dei contagi e dei ricoveri negli ospedali, anche le forze dell'ordine tornano a potenziare i controlli sul territorio.

I dati di ieri, domenica 25 ottobre, parlano di 353 persone controllate lungo le strade di Lecco e provincia. Nessuna di esse è stata sanzionata o denunciata per violazione di norme legate al contrasto della pandemia o per altri reati. Sempre ieri sono stati inoltre sottoposti a verifiche 60 esercizi commerciali, negozi e attività. E anche in questo caso tutto è risultato regolare.

Il report è stato reso noto oggi dalla Prefettura di Lecco come avveniva quotidianamente anche durante il periodo di inizio pandemia, in particolare negli scorsi mesi di marzo e aprile quando il Governo decise un lockdown generalizzato con limitazione della circolazione, "confinamento" ora non attuato.