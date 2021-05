Sev Valmadrera: cordoglio per la morte di Pio Maggi, tra i fondatori della storica società

Lutto a Valmadrera per la scomparsa di Pio Maggi, fondatore della Sev Valmadrera. È stata proprio la società cittadina, nella persona del presidente Ivan Anghileri e con la partecipazione di tutto il consiglio, a rendere nota la morte dell'uomo: «Ci uniamo al dolore del nostro consigliere Gian Luigi per la perdita del caro papà. Il nostro socio Pio è stato uno dei fondatori della nostra gloriosa società Sev Valmadrera nonché anche per lunghi anni un turnista al nostro rifugio e atleta nelle prime gare di corsa in montagna. Con impegno e dedizione ha dato molto per la nostra associazione. Grazie».

Al cordoglio si è unito anche il sindaco Antonio Rusconi. Il funerale si terrà venerdì mattina alle ore 9.45 presso la chiesa parrocchiale a Valmadrera.