Si sente male in casa: anziano finisce in ospedale

Soccorsi al lavoro a Barzio. Intorno alle 20.30 di sabato 23 marzo un anziano di 83 anni ha accusato un serio malore all'interno di un'abitazione di via Guglielmo Marconi, rendendo necessario l'intervento dei sanitari della Croce Rossa Valsassina in codice rosso: l'uomo è stato raggiunto dai volontari e, dopo essere stato stabilizzato, è stato preparato per il trasferimento in ospedale.

L'anziano è stato quindi caricato sull'ambulanza e trasportato presso il nosocomio Manzoni di Lecco: arrivato presso il pronto soccorso di via dell'Eremo, è stato ricoverato in codice giallo.