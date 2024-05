Si sente male sul posto di lavoro: 55enne soccorso d'urgenza

Nuovo intervento nel Lecchese per un malore avvenuto sul posto del lavoro. Un uomo di 55 anni è stato raggiunto dai Volontari del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario dopo un aver accusato un malessere mentre era impegnato in un'azienda locale: la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato i volontari in codice rosso e, dopo aver stabilizzato l'uomo, gli stessi hanno proceduto con il trasporto in ospedale.

Fortunatamente, al di là dell'allerta iniziale, le condizioni si sono rivelate essere meno gravi e il ricovero a Lecco è avvenuto in codice giallo.