Grignetta, slavina nei pressi del Rifugio Porta: in corso le ricerche

Soccorritori in azione per verificare l'eventuale coinvolgimento di persone. Allertate squadre del Soccorso alpino e dei Vigili del fuoco

Le squadre di soccorritori in azione in Grignetta

Un'imponente slavina si è abbattuta nel primo pomeriggio di oggi sulla Grignetta, nei pressi del Rifugio Carlo Porta.

Al momento sono in corso le ricerche da parte delle squadre della XIX Delegazione lariana del Soccorso alpino di stanza in Valsassina e dei Vigili del fuoco di Lecco con una squadra Saf (Speleo alpino fluviale) neve e ghiaccio specializzata nella ricerca in caso di valanga.

Non è ancora dato sapere, infatti, se la slavina abbia coinvolto persone. La chiamata al 112 è scattata intorno alle 13.30 e subito dalla centrale operativa di Areu sono stati inviati i soccorsi nella zona interessata.

Il bollettino valanghe

Nel nostro territorio, Orobie occidentali, il bollettino valanghe di Arpa Lombardia indica pericolo moderato. Riportiamo di seguito la situazione.

Continua alternanza tra parentesi soleggiate e veloci perturbazioni con estesi passaggi nuvolosi e precipitazioni generalmente nulle o scarse. Oggi su tutti i settori cielo nuvoloso o molto nuvoloso con isolate deboli precipitazioni, più probabili su Retiche e Orobie, nelle prime ore della giornata. Limite delle nevicate 800-1.000 metri (pochi cm di neve fresca a 2000 metri). La nuova neve maschera e incrementa i lastroni presenti oltre il limite del bosco, caratterizzati da una stabilità ancora precaria. Alle quote medio-basse, nel corso delle ore più calde della giornata, sono possibili scaricamenti e distacchi spontanei di superficie ma il problema principale rimane legato alle valanghe di fondo dovute ai movimenti lenti del manto nevoso.

(Seguiranno aggiornamenti)

