Bloccati da una slavina in Grignetta, escursionisti recuperati con l'elicottero

Sono rientrate nella tarda serata di domenica le squadre della XIX Delegazione lariana del Soccorso alpino intervenute nella zona dei Magnaghi, in Grignetta, per aiutare due escursionisti bloccati da una slavina. Un intervento protrattosi tutto il pomeriggio.

Le due persone coinvolte sono un uomo di 36 e uno di 46 anni. Uno dei due aveva traumi a una spalla e a una caviglia proprio in seguito al distacco di neve dalla montagna; l'altro invece era illeso ma entrambi erano bloccati in una zona molto difficile da raggiungere, per via delle condizioni ambientali.

Le squadre del Cnsas - una ventina di tecnici, delle Stazioni di Lecco e Valsassina Valvarrone - sono partite per salire fino alla zona in cui si trovavano i due uomini. I due escursionisti sono sempre stati in contatto con i soccorritori durante l'intero intervento. Un miglioramento temporaneo della situazione meteorologica in serata ha consentito all'elisoccorso di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), decollato dalla base di Como e abilitato per il volo notturno, di raggiungere i due escursionisti e di portarli in salvo, con il trasporto in ospedale al Sant'Anna in codice verde.