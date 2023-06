Grosso masso sulla carreggiata: paura sulla SP72 a Dorio

Torna l'incubo del dissesto ideogeologico sull'altolago. A metà pomeriggio di oggi, martedì 27 giugno, un sasso di grosse dimensioni si è staccato dal versante montuoso a ridosso della strada Provinciale 72 nel territorio comunale di Dorio, all'altezza del chilometro 85, precipitando proprio a margine della carreggiata.

Per fortuna nessun veicolo è stato coinvolto dallo smottamento. Sul posto si sono portati subito i vigili del fuoco da Bellano, insieme ai tecnici della Provincia di Lecco, per le oppurtune verifiche relative alla sicurezza del traffico. Al momento in cui scriviamo, come confermato dal consigliere provinciale con delega alla Viabilità Mattia Micheli, la strada è aperta ma regolamentata da un senso unico alternato.

Nella mattinata di mercoledì si provvederà alla rimozione del materiale caduto sulla strada e alla relativa pulizia.