Smottamento sulla SP63: chiusa la strada che conduce a Morterone

Smottamento sulla Strada Provinciale 63, in azione i Vigili del fuoco. La frana è avvenuta nella mattinata di domenica dalla parete di una delle gallerie dell'arteria viabilistica, con ogni probabilità facilitata dal fenomeno del gelo/disgelo particolarmente accentuato in questi giorni, e ha richiesto l'intervento dei pompieri, che attorno a ora di pranzo si sono occupati della rimozione del materiale e della messa in sicurezza della strada.

Nell'occasione, il Comando provinciale ha inviato i mezzi del distaccamento volontario di Valmadrera; al momento il collegamento viario che conduce nel comune di Morterone è interdetto al traffico. Non risultano veicoli né persone coinvolte dallo smottamento.

La Strada Provinciale 63

Il comune di Morterone, il meno popoloso d'Italia con i suoi 35 abitanti, è raggiungibile via mezzo a motore unicamente attraverso la Strada Provinciale 63. Come? Giungere a Lecco, proseguire per la Valsassina verso Ballabio, procedere sulla SP63 per Morterone.