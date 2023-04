Smottamento sulla carreggiata: chiusa la strada per Valbrona

Smottamento sulla carreggiata, chiusa la strada Provinciale 46 Onno-Valbrona. Il distacco è avvenuto nella tarda mattinata di lunedì; sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale con mezzi dal distaccamento di Valmadrera e rinforzi partiti in un secondo momento da piazza Bione.

Per fortuna non ci sarebbero veicoli né persone coinvolte dal distaccamento. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e bonifica dell'area. Come comunicato dal comando dei vigili del fuoco, con ogni probabilità nel primo pomeriggio sarà necessario chiudere anche la ex SP583, Lecco-Bellagio, per il disgaggio di un grosso masso incombente sopra la strada a lago.

Vale la pena ricordare che nella giornata di domenica, in virtù delle piogge costanti, era stata diramata da parte di Regione Lombardia un'allerta per rischio idrogeologico di colore giallo (criticità moderata).