Cade sul Coltignone e si fa male alla testa: 24enne soccorsa

Intervento sulle montagne per i soccorritori lecchesi. Intorno alle 15 di sabato 23 luglio i vigili del fuoco del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) del Comando Provinciale di Lecco e i tecnici del Soccorso alpino e speleologico della Stazione di Lecco sono entrati in azione sul monte Coltignone per soccorrere una donna di 24 anni caduta e feritasi alla testa. I pompieri hanno inviato in loco due squadre con i mezzi fuoristrada adatti alle zone impervie, mentre i tecnici sono giunta in zona con una squadra.

In ospedale

La donna è stata localizzata, raggiunta, stabilizzata, imbarellata e poi trasportarla nella zona in cui era presente l'ambulanza del Soccorso Centro Valsassina d'Introbio, che ha provveduto a trasportarla presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco, dov'è stata ricoverata in codice verde.