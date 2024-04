Trasportata in ospedale dopo essere stata morsa da un cavallo

È stato necessario l'intervento dei soccorsi oggi in Valsassina per prestare aiuto a una donna morsa da un cavallo. I fatti sono avvenuti poco prima di mezzogiorno presso gli impianti sportivi di via Caraletta, 25, nel comune di Primaluna. Non appena scattato l'allarme, la centrale di Areu - Agenzia regionle emergena urgenza - ha inviato sul posto un equipaggio del Soccorso Bellanese.

La paziente, 50 anni di età, sarebbe stata morsicata dal cavallo durante le operazioni di "imbrigliatura" dell'equino e avrebbe riportato una brutta ferita alle dita una mano. Dopo le prime cure portate sul posto, gli operatori del Soccorso Bellanese hanno trasportato la donna in ambulanza, e sempre in codice giallo, all'ospedale Manzoni di Lecco.