Resta ferita durante un'escursione, ragazza soccorsa a Pian Sciresa

Escursionista ferita e in difficoltà nel verde sopra Malgrate: intervengono i soccorsi. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco - con una squadra Speleo Alpino Fluviale e il supporto del distaccamento di Valmadrera - sono entrati in azione nel primo pomeriggio di oggi per prestare soccorso a una ragazza rimasta ferita nelle vicinanze della baita di Pian Sciresa.

Dopo essere stata individuata, la giovane è stata immobilizzata e trasportata a valle dove è poi stata affidata alle cure del personale sanitario del 118. L'intervento tecnico urgente, iniziato alle 14, è durato circa 2 ore. Le condizioni dell'escursionista sarebbero buone.