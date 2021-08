Soccorse con l'elicottero due persone in Grignetta, una di loro era stremata

Nuovo intervento con l'elicottero da parte dei Vigili del Fuoco per salvare escursionisti in difficoltà sulle montagne lecchesi. L'ultimo allarme in ordine di tempo è scattato oggi, venerdì 13 agosto, alle ore 17, sul versate est della Grignetta.

I Vigili del Fuoco di Lecco hanno raggiunto in volo la "traversata bassa" dove sono state soccorse due persone che non erano più in grado di tornare a valle. Una di loro era stremata, complice la fatica della salita e soprattutto il grande caldo di oggi. Sul posto è intervenuta in particolare una squadra del nucleo speleo alpino fluviale Saf di Lecco e l'elicottero Drago 82 alzatosi in cielo da Malpensa.

Sempre oggi anche gli uomini del Soccorso Alpino sono dovuti intervenire in ben tre occasioni per prestare aiuto a escursionisti in difficoltà sulle alture lecchesi, a causa del gran caldo.