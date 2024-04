Bloccati tra buio e pioggia in una zona impervia, soccorsi 4 giovani

Paura nella notte per quattro giovani che si sono persi durante un'escursione sul Monte Medale, rimanendo bloccati tra buio e pioggia in una zona impervia. Si tratterebbe di quattro ragazzi inglesi, poi portati in salvo dai tecnici del Soccorso alpino.

L'allarme è scattato in codice giallo alle ore 3 della notte tra venerdì 26 e sabato 27 aprile. Insieme al personale sanitario di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - sono stati subito mobilitati i tecnici Cnsas della stazione di Lecco. I giovani escursionisti stranieri (tre 19enni e un ventenne) avrebbero affrontato la salita in condizioni difficili data la situazione meteo e l'orario di partenza, poco prima del tramonto.

Trovatisi poi in difficoltà in un canale della montagna lecchese, non riuscendo più a rientrare a valle in sicurezza, hanno dato loro stessi l'allarme al 112. Una volta raggiunti, sono stati recuperati e assistiti nel rientro lungo il sentiero dai tecnici del Soccorso alpino, che li hanno così portati in salvo in sicurezza. I giovani escursionisti hanno raggiunto le loro auto all'alba in buone condizioni e per loro non è stato necessario il trasferimento in ospedale.