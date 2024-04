Sbatte a terra e si fa male: paura per un anziano

Soccorsi in codice rosso a Barzago. Nella tarda mattinata di lunedì 29 aprile un uomo di 84 anni è caduto e ha sbattuto violentemente a terra lungo via Giacomo Leopardi: la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha mobilitato la Croce Verde di Bosisio Parini e un'automedica con il codice di massima urgenza; giunti sul posto, i sanitari hanno stabilizzato l'anziano e l'hanno preparato per il trasferimento in ospedale.

Caricato sull'ambulanza, l'uomo è stato trasferito presso il nosocomio Manzoni di Lecco e ricoverato in codice giallo.