Anziano colpito da malore davanti alla Basilica: soccorso d'urgenza

Emergenza nella tarda mattinata di mercoledì 1 febbraio. Poco prima delle 11 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per il malore che ha colpito un anziano di 79 anni, soccorso sul sagrato della centralissima Basilica di San Nicolò: le condizioni dell'uomo sarebbero serie, tanto che l'uscita del personale sanitario è avvenuta in codice rosso.

Soccorso dai volontari della Croce San Nicolò e da un'automedica, è stato trasportato all'ospedale "Manzoni" per il ricovero: una volta arrivato in pronto soccorso è stato ricoverato in codice rosso.