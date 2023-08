Piani delle Betulle, anziano si accascia a terra: arrivano i soccorsi

Nuovi soccorsi sulle montagne lecchesi. Nel primo pomeriggio di mercoledì 9 agosto i tecnici della Stazione Valsassina - Valvarrone del Soccorso alpino sono stati allertati per un intervento in località Piani delle Betulle, lì dove un uomo di 84 anni ha accusato un malore. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso di Como di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza e sei tecnici della Stazione, in supporto all’équipe dell’elisoccorso. L’intervento si è concluso alle ore 15.30 circa con il trasporto in ospedale: l'anziano è stato trasportato in elicottero presso il "Sant'Anna" di Como ed è stato ricoverato in codice giallo.

“In questi giorni i nostri tecnici stanno facendo fronte a un elevato numero di richieste di soccorso: il mese di agosto è statisticamente impegnativo, anche per l’ampio numero di persone in montagna”, fanno sapere dal Soccorso alpino e speleologico.