L'elicottero arriva alla Capanna Monza: 59enne recuperato in piena notte

Lungo e non semplice recupero nella notte di Pasqua. Dalle 21.30 di sabato 16 aprile un elicottero decollato da Villa Guardia (Como) e i tecnici della Stazione di Lecco del Soccorso alpino e speleologico hanno operato nella zona del Resegone compresa tra la Capanna Monza e il Sentiero attrezzato del Caminetto, noto anche come Buco della Carlotta, tra 1200 e 1400 metri di quota.

I tecnici, allertati dai famigliari, hanno lavorato per circa cinque per recuperare un escursionista di 59 anni andato in difficoltà nell'impervia zona: intorno all'una e mezza di notte l'intervento è stato portato a termine con il recupero dell'uomo, in buone condizioni di salute, e il rientro nelle rispettive sedi delle squadre di soccorso.