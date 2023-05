Cade sul'alpe di Giumello con il parapendio: salvata

Intervento dei soccorritori poco prima del mezzogiorno di domenica 28 maggio. La Stazione di Valsassina  - Valvarrone del Cnsas Lombardo, XIX Delegazione Lariana è stata attivata da parte della centrale della Soreu dei Laghi intorno alle ore 11.30 per una donna di 40 anni, precipitata con il parapendio in località Giumello, territorio del comune di Casargo.

Sul posto si sono portati otto tecnici della Stazione e l’elisoccorso di Bergamo di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza. La donna è stata valutata, messa in sicurezza e trasportata in ospedale per accertamenti mediante l'utilizzo del mezzo aereo: arrivata presso il nosocomio di Gravedona (Como), la sportiva è stata ricoverata in codice giallo.