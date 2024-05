Grave malore in un'azienda brianzola: 26enne finisce in ospedale

Soccorsi in codice rosso a Cernusco Lombardone. Poco prima delle 9 di venerdì 17 maggio la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per il malore che ha colpito una persona di 26 anni mentre era al lavoro all'interno di un impianto produttivo brianzolo. Sul posto sono stati inviati in codice rosso i sanitari della Croce Bianca di Merate e un'automedica, che hanno stabilizzato la persona in questione e l'hanno preparata per il trasporto in ospedale.

Il ricovero in ospedale è avvenuto in codice giallo.