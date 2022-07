Coppia di anziani sorpresa dal maltempo in Erna: portati in salvo l'elicottero

Intervento salvavita dei pompieri ai Piani d'Erna. Durante il pomeriggio di martedì 26 agosto i vigili del fuoco sono entrati in azione con l'elicottero Vf Drago Aw 109 decollato da Malpensa (Varese) e hanno raggiunto la località posta in altura: qui una coppia di anziani, forse sorpresa dall'ondata di maltempo in arrivo, è andata in seria difficoltà e ha avuto bisogno di allertare i soccorsi.

I pompieri, giunti in zona, hanno recuperato le due persone e le hanno portate in una zona sicura, chiudendo l'intervento intorno alle 18.30.