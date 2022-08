Cordata bloccata in Grignetta: interviene l'elicottero dei pompieri

Intervento in alta quota per i pompieri lecchesi. Intorno alle 11.30 la Centrale operativa dei Vigili del Fuoco è entrata in azione in Grignetta per recuperare una cordata rimasta bloccata lungo il canalone Caimi, che permette di raggiungere la vetta partendo da quota 1278 metri: i pompieri del Comando di piazza Bione hanno raggiunto la zona con una squadra del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) da terra, inoltre a supporto è stato fatto levare in volo l'elicottero Drago.

Soccorsi a buon fine

Le quattro persone salvate sono state portate in una zona sicura con l'utilizzo del mezzo aereo, dopodichè sono state affidate alla squadra del Nucleo Saf che le attendeva a terra. L'intervento è terminato intorno alle 13.10.