Infortunio lungo il Sentiero del Viandante, intervengono i soccorsi

Un escursionista si è infortunato mentre si trovava lungo il Sentiero del Viandante ed è stato portato in salvo dai soccorritori. Le operazioni di recupero sono scattate nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 10 novembre, nel territorio comunale di Lierna, lungo la nota camminata che costeggia il lago.

I Vigili del Fuoco, tramite la squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) e in collaborazione con i tecnici del Soccorso Alpino (Cnsas) sono prontamente intervenuti sul posto dopo la richiesta di aiuto, trasportando in zona sicura la persona infortunata. Impegnati nei soccorsi lungo il Sentiero del Viandante anche il personale del 118, in particolare i volontari del Soccorso degli Alpini di Mandello. L'intervento è durato circa 2 ore.