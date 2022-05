Tre interventi dei soccorsi in meno di un'ora per infortuni sportivi

Tre interventi dei soccorsi del 118 nella serata di ieri in meno di un'ora a seguito di altrettanti infortuni sportivi avvenuti in due comuni della Brianza lecchese. La prima chiamata è arrivata da Viganò: l'ambulanza ha raggiunto alle ore 22.20 l'impianto sportivo di via Leonardo da Vinci in codice giallo. Dopo le prime cure portate sul posto da volontari e personale sanitario, la 20enne scoccorsa è stata trasferita in ospedale a Lecco.

Poco più tardi l'equipaggio della Croce Bianca di Merate ha invece dovuto raggiungere il campo di Cernusco Lombardone in via San Dionigi per soccorrere un ragazzo di 20 anni poi trasportato al Mandic di Merate: in questo caso l'intervento è scattato in giallo e proseguito in verde, così come il successivo, scattato alle 23.15 ancora una volta agli impianti sportivi di Viganò. Quest'ultimo infortunio, con i soccorsi portati avanti sempre in verde, è stato il meno grave: la ragazza di 20 anni soccorsa è stata comunque trasferita in ospedale.