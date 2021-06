Investimento a Lierna, soccorso un uomo di 59 anni

L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio, domenica 6 giugno, in via Roma all'altezza della spiaggia di Punta di Grumo. I soccorsi sono scattati in codice rosso

Grave incidente stradale a Lierna. Una persona a piedi è stata investita da un'auto mentre stava camminando in via Roma, la strada provinciale che attraversa il paese, all'altezza del civico 6, non lontano dalla spiaggia attrezzata della Punta di Grumo. L'investimento è avvenuto alle ore 15 di oggi, domenica 6 giugno.

Dopo l'allarme al 118, l'intervento è scattato in codice rosso: sul posto si sono presto portati i soccorsi: l'elicottero di Areu da Como e l'ambulanza del Soccorso Mandellese dal paese limitrofo. Con loro sul luogo dell'incidente per favorire le operazioni di soccorso e svolgere i rilievi, anche gli agenti della Polizia locale di Lierna, allertata inoltre la Polizia stradale di Lecco. Stando alle prime informazioni raccolte, la persona travolta è un uomo di 59 anni.

Il pedone ferito è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale

Dopo lo spavento iniziale, le condizioni del 59enne sarebbero fortunatamente apparse meno gravi. Il paziente sarebbe sempre rimasto cosciente. Avrebbe comunque riportato alcune ferite e un brutto trauma toracico. Così, dopo le prime cure ricevute sul posto, è stato trasportato all'ospedale in codice giallo a bordo dell'ambulanza e non dell'elisoccorso.

Ancora in corso di accertamento l'esatta dinamica dell'incidente: non è ancora noto se l'uomo sia stato travolto mentre stava attraversando la strada (dalla spiaggia al parcheggio sull'altro lato, come sembra), oppure mentre stava camminando a lato della stessa, non lontano dalla galleria che conduce nella vicina frazione di Olcio, a Mandello del Lario. La persona alla guida della macchina si è subito fermata dopo l'impatto per dare l'allarme e favorire le operazioni di soccorso. L'uomo investito risiederebbe a Calusco D'Adda.

