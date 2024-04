Stanno meglio i soccorritori finiti nel burrone a Mandello

Quella di Mandello del Lario è stata una nottata decisamente intensa. Tre soccorritori del Soccorso alpino lecchese, due uomini e una donna, sono rimasti feriti mentre svolgevano un’operazione di soccorso in montagna, sulla Grigna Settentrionale. Come ricostruito, l’attivazione da parte della centrale è arrivata intorno alle 21 e ha riguardato tre escursionisti - ragazzi di 24, 25 e 26 anni -, illesi ma in difficoltà nella zona del rifugio Elisa. Le squadre sono partite subito, un gruppo a piedi e un gruppo (due tecnici e un sanitario Cnsas) con il quad; pronti a partire a supporto altri tecnici.

Si ribaltano con il quad durante il salvataggio in montagna

Il mezzo in questione, però, si è ribaltato ed è finito in una scarpata. I soccorritori che erano a bordo sono stati sbalzati e hanno riportato alcuni traumi. Gli altri tecnici del Cnsas, entrando in azione insieme ai Vigili del fuoco, hanno subito prestato soccorso; sono intervenuti anche un’autoambulanza, un’auto infermieristica, l’elisoccorso di Sondrio e di Como di Areu e i Carabinieri. Nel frattempo i tre escursionisti illesi sono stati raggiunti da un tecnico Cnsas, che ha verificato le loro condizioni e li ha accompagnati a valle in sicurezza. I tre tecnici infortunati invece sono stati valutati, condizionati, imbarellati e immobilizzati nel materassino a depressione, infine evacuati dall’area dell’incidente per essere trasferiti in ospedale. Sul posto hanno operato oltre venti persone, che hanno collaborato con efficacia e impegno considerevoli, per tutta la notte e in ambiente impervio: da parte del Cnsas Lombardo, “un grande e sentito ringraziamento a tutte le persone e agli enti intervenuti”.

“Quanto accaduto merita una riflessione su quello che sussiste dietro un’operazione di soccorso: un consistente movimento di persone, di mezzi, la loro complessa organizzazione e il fatto che i rischi anche per i soccorritori possono presentarsi in ogni momenti. Il senso di responsabilità dei cittadini è parte integrante di tutto questo sistema, per questo insistiamo con gli appelli alla prudenza e alla consapevolezza dell’andare in montagna”, ricorda ancora una volta il Soccorso alpino.