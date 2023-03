Ecco la primavera, raffica d'interventi sulle montagne lecchesi

Splendida giornata, climaticamente parlando, sopra il Lecchese. Il primo settimana di primavera ha regalato caldo e cielo terso, di conseguenza migliaia di persone hanno percorso i sentieri delle montagne. E sono stati vari gli interventi portati a termine dai soccorritori: alle 14 sono state recuperate quattro persone che si sono trovate in difficoltà a poca distanza dalla vetta del Resegone, a circa 1800 metri di quota: i vigili del fuoco si sono levati in volo sul Drago, hanno raggiunto la zona e, dopo essersi calati dal mezzo aereo, hanno recuperato gli escursionisti prima di portarli in una zona sicura.

Altri due interventi

Verso le 15.15 un altro elicottero, questa volta quello di Areu fatto alzare dalla base di Bresso (Milano), ha raggiunto il Sasso Malascarpa: una donna di 32 anni è caduta non lontano dal monte Prasanto ed è stata raggiunta dai tecnici, dopodiché è stata trasportata all'ospedale "Fatebenefratelli" di Erba con un mezzo di Lariosoccorso. Infine, sempre durante il pomeriggio, una persona in difficoltà è stata recuperata dai pompieri sui monti di Premana.