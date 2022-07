Tra lago e Grignetta: doppio intervento dei Vigili del Fuoco nel caldo domenicale

Domenica decisamente intensa per i soccorritori lecchesi. Giornata condizionata dal gran caldo, che comunque non ha impedito a tante persone di recarsi al lago o in montagna. Nel pomeriggio i pompieri si sono portati lungo il canale Porta, in Grignetta, per recuperare una persona rimasta bloccata: in azione una squadra del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) da terra e l'elicottero Vf153 Drago.

Dopo aver individuato lo scalatore, i soccorritori lo hanno verricellato e portato in una zona sicura.

Intervento al lago

Sempre nel pomeriggio la squadra Nautica, impegnata nell'operazione Lario Sicuro, è intervenuta per soccorrere una persona trovatasi in difficoltà mentre si trovava nel lago di Garlate. L'intervento è durato circa 45 minuti e si è concluso positivamente.

Gli altri interventi

Già intorno alle 10 era stato necessario entrare in azione. I tecnici del Soccorso alpino della Stazione di Lecco - Bione hanno raggiunto la zona del Ponte del Bruco, non lontano dalle pozze di Erve, per recuperare una donna di 51 anni infortunatasi durante la camminata. Alle 15.15, invece, i tecnici della medesima stazione si sono portati a Camposecco, zona di media montagna che si trova tra Maggianico e il Magnodeno, per recuperare un'altra persona, fortunatamente in modo non grave.

Seria, infine, la caduta da bici avvenuta poco prima delle 12.30 sulla Strada Provinciale 63 che collega Ballabio a Morterone: un 29enne è caduto nella zona industriale ed è stato necessario l'invio dell'elicottero decollato da Villa Guardia (Como), giunto in loco insieme ai volontari della Croce Rossa di Lecco, a un'automedica e alle forze dell'ordine. Il ragazzo è stato trasferito in via area presso l'ospedale Sant'Anna: al pronto soccorso è stato accettato in codice giallo.

Un intervento similare era avvenuto poco dopo le 9.45 a Montevecchia, all'interno dell'esteso parco: un 48enne è caduto nella zona di Villa Malavolti ed è stato trasferito presso il medesimo nosocomio comasco con l'ausilio dell'elicottero partito da Bresso (Milano). Le condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.