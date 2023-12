Disavventura in montagna: sbagliano strada, bloccati sul Medale

Natale di lavoro per i soccorritori. Le squadre della Stazione di Lecco del Soccorso alpino sono entrate in azione per soccorrere due escursionisti che stavano scalando, ma hanno sbagliato la via e sono rimasti bloccati lungo la ferrata che porta al monte Medale; la coppia ha quindi chiesto aiuto.

Le squadre territoriali del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, XIX Lariana, li hanno individuati in parete e si sono mosse a raggiungendo a piedi, in una zona molto impervia. Una dozzina i tecnici impegnati.