Si sente male e cade mentre cammina sul Monte Barro: soccorso anziano

Intervento pomeridiano sul Monte Barro. Intorno alle ore 15 di lunedì 26 aprile varie squadre di soccorritori si sono portate nella zona di via Cologna, poco sotto Camporeso e il Museo Etnografico Dell'Alta Brianza, per salvare un uomo di 83 anni, colpito da un malore e caduto mentre stava camminando sulla strada sterrata.

I soccorsi sul Monte Barro

I Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti per soccorrere l'uomo insieme ai tecnici della Stazione di Lecco del Soccorso alpino e speleologico: dopo aver imbarellato il malcapitato, i pompieri e i tencici l'hanno trasportato presso l'ambulanza della Croce San Nicolò per le cure del caso. L'intervento di soccorso è durato circa un'ora e mezza e si è concluso con il trasferimento in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco.