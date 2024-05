Soccorsi al lavoro a Olgiate Molgora. Intorno alle 10 di giovedì 2 maggio la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per il malore occorso a un uomo di 75 anni mentre si trovava in via Aldo Moro, lì dove si trova la locale Casa Famiglia. Sul posto sono stati inviati, in codice rosso, i sanitari della Croce Bianca di Merate e un'automedica, unitamente agli agenti della Polizia locale.

Fortunatamente, dopo l'iniziale apprensione, le condizioni della persona sono migliorate: la stessa è stata portata in codice verde presso l'ospedale Mandic di Merate e ricoverata per gli accertamenti del caso.