Un'altra intensa giornata di soccorsi sulla neve: 4 interventi in 2 ore

Un'altra giornata di intenso lavoro per i soccorsi sulle piste da neve dell'Alta Valsassina. Oggi, domenica 14 gennaio, gli equipaggi inviati da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) sono dovuti intervenire per ben 4 volte nel giro di 2 ore nel territorio comunale di Barzio, in particolare agli impianti di Bobbio.

La prima chiamata è arrivata alle 11: un uomo di 63 anni è rimasto ferito a seguito di una caduta sulla pista Camosci ed è stato trasferito (in codice giallo) con l'elisoccorso decollato da Como, all'ospedale di Gravedona. Il secondo allarme, per un episodio meno grave, alle 11.30. In questo caso ad intervenire per l'infortunio sportivo presso le piste di Bobbio Valtorta, è stato un equipaggio del Soccorso di Introbio: il 30enne rimasto ferito è stato trasferito in codice verde al Manzoni di Lecco.

Terza chiamata, in codice giallo, a mezzogiorno: qui i soccorsi hanno dovuto raggiungere con lo skibob la pista Ongania per prestare aiuto a una donna. Quarta allerta, nuovamente con l'elicottero di Areu questa volta in arrivo da Sondrio, alle 13.20. La donna di 50 anni rimasta ferita a seguito di una caduta, è stata soccorsa e trasportata all'ospedale Manzoni in codice giallo.