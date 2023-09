Incendio in un capannone di Premana: giovane finisce in ospedale

Soccorsi urgenti nel cuore dell'Alta Valsassina. Poco prima delle 10 di lunedì 25 settembre la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per l'incendio avvenuto all'interno di un capannone di via Giabbio, nella zona in cui si trova il depuratore. Nel rogo è rimasto coinvolto un 30enne, raggiunto in codice rosso dai volontari della Croce Rossa di Premana e dai pompieri: stabilizzato sul posto, è stato trasportato in codice verde in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Sono varie le squadre dei vigili del fuoco che si sono portate sul posto e stanno operando per completare con successo lo spegnimento dell'incendio. Allertati anche i carabinieri.