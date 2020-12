Soccorsi in azione per recuperare due persone in difficoltà sul Cornizzolo

Soccorsi in azione in montagna nella serata di Santo Stefano, in un giorno di festa in zona rossa. Decisamente sui generis ciò che sta accadendo in queste ore, con due squadre Saf dei Vigili del fuoco, Speleo-alpino-fluviale, costrette a intervenire in zona Cornizzolo per recuperare due persone in difficoltà e impossibilitate a rientrare da una zona piuttosto impervia (come si evince dalla foto allegata all'articolo).

La chiamata di soccorso è giunta intorno alle 17, quando già era calato il buio. Allertati in un primo momento anche i tecnici della XIX Delegazione lariana del Soccorso alpino e i Carabinieri del comando di Lecco, che al termine delle operazioni, si presume, saranno chiamati ad accertare eventuali violazioni alle norme anticovid in vigore. Come ricordano infatti i Vigili del fuoco, «si rammenta alla popolazione che siamo nei giorni di zona rossa».

L'intervento di recupero, alle 20.30, è ancora in corso. (seguiranno aggiornamenti)

Gallery