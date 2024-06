Fuori strada durante il trasporto disabili: codice rosso

Intervento in codice rosso sulle strade al confine con la provincia di Lecco. Intorno alle 13 varie squadre di soccorritori sono state inviate lungo la Strada Provinciale 46 che collega Valbrona e Onno: un'autovettura adibita al trasporto disabili è finita fuori strada, facendo registrare il ferimento di una 22enne e di una 56enne. La complessità dello scenario ha reso necessario l'allertamento del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) e il Distaccamento volontario di Valmadrera dei Vigili del fuoco, entrati in azione insieme ai sanitari di Lariosoccorso e a un'automedica. Le squadre lecchese hanno supportato il personale sanitario per la messa in sicurezza delle persone e della scena.

Il trasporto in ospedale delle ferite è avvenuto in codice giallo.