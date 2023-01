Bloccati in un canale dello Zucco Campelli: arriva l'elicottero

Nuovo intervento dei soccorsi sulle montagne della Valsassina. Durante il pomeriggio di mercoledì 12 gennaio un gruppo di persone è stato soccorso sullo Zucco Campelli. Alle 14.30 la centrale operativa ha allertato i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco, chiamati a trarre in salvo 3 escursionisti rimasti bloccati nel canale Sem, a un'altezza di circa 2100 metri di quota sul livello del mare.

I soccorsi sullo Zucco Campelli

Immediatamente da piazza Bione sono state inviate via terra squadre del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviali), mentre dal Reparto Volo è stato fatto levare in aria il Drago VF141 con a bordo dei pompieri specializzati per il soccorso in ambienti impervi; contemporaneamente è stata attivata anche la squadra del Nucleo Saf regionale addestrata per operare in quota e in presenza di neve e ghiaccio.

I vigili del fuoco a bordo dell'elicottero, tramite l'utilizzo del verricello e usando tecniche alpinistiche, hanno recuperato le tre persone incolumi e le stesse sono state portate in una zona sicura presso la piazzola dell'eliporto di Barzio. L'intervento di soccorso tecnico-urgente è durato circa 2 ore e si è chiuso verso le 14.30.