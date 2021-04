Escursionista in difficoltà in località Deviscio, intervengono i Vigili del fuoco

Una donna di 50 anni è stata soccorsa da Areu e Vigili del Fuoco dopo essersi trovata in difficoltà nei pressi del Rifugio Cavagiozzo in località Deviscio, sulle alture lecchesi. La squadra Saf composta da tre operatori del Comando di Lecco è intervenuta oggi pomeriggio, giovedì 29 aprile, poco prima delle ore 17.

Dopo aver raggiunto l'escursionista - che sarebbe caduta in una zona un po' impervia - la squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a trasportarla a valle per mezzo di un fuoristrada affidandola poi ai sanitari per le cure del caso. L'intervento, scattato in codice giallo, è poi proseguito in verde. La persona soccorsa sta bene.