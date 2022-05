Soccorso escursionista 60enne sul Monte Barro

Intervento del Soccorso Alpino al Monte Barro nel pomeriggio di oggi, domenica 1 maggio. I tecnici della Stazione del Triangolo Lariano hanno prestato aiuto a un escursionista lecchese di 60 anni trovatosi in difficoltà dopo aver riportato una distorsione a un ginocchio.

L'infortunio - per fortuna non grave e da codice verde - è avvenuto mentre stava camminando lungo un sentiero in località Costa Perla, nel territorio comunale di Galbiate, in zona Monte Barro. Il 60enne è stato raggiunto dai tecnici, da un medico e da due infermieri. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, l'escursionista è stato quindi imbarellato e portato sull’ambulanza per il trasporto all'ospedale di Lecco. L’intervento si è concluso intorno alle 16:30.