Esagera con l'alcool e si sente male: soccorso in codice rosso

Intervento in stazione all'alba di sabato 20 luglio. Stavolta niente risse o aggressioni, ma i soccorsi si sono resi necessari per un giovane di 23 anni che ha alzato troppo il gomito durante la notte. Intorno alle 6.20, infatti, la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per le condizioni del ragazzo, accasciatosi al suolo proprio di fronte al Comune di Lecco, in piazza Diaz: dalla sede sono scattati in codice rosso i sanitari della Croce Rossa di Lecco, che sono giunti rapidamente sul posto e si sono presi cura del giovane.

Fortunatamente l'intervento di primo soccorso ha dato gli effetti sperati: il 23enne si è ripreso ed è stato poi trasportato in codice verde presso l'ospedale Manzoni di Lecco per ricovero e accertamenti.