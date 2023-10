Cadute nei boschi: domenica impegnativa sui monti del Lecchese

Domenica densa di interventi per gli uomini del Soccorso alpino. Due hanno interessato la stazione Valsassina Valvarrone XIX Delegazione Lariana.

Il primo verso mezzanotte, in località Brunino, nel comune di Pasturo, per il soccorso di una ragazza che si è procurata una ferita al ginocchio. È stata raggiunta da una squadra del Cnsas, partita dalla sede di Barzio in moto, seguita da una seconda squadra con un mezzo fuoristrada. I soccorritori l'hanno trasportata a valle, dove c'era l'ambulanza della Cri di Ballabio.

Secondo intervento nel tardo pomeriggio in una zona boschiva sopra l'abitato di Primaluna. Una donna di 53 anni ha riportato una ferita alla testa a seguito di una caduta accidentale. Sul posto una squadra di dieci tecnici. La donna è stata stabilizzata e dopo un confronto con la centrale Soreu dei Laghi, è stata condotta in barella portantina fino alla zona "Cappello dell'Alpino" di Primaluna, dove si trovava l'automedica di Lecco. Intervento concluso alle ore 19 con il trasporto all'ospedale di Lecco in codice giallo.

Cadute sui versanti a ovest

Due interventi in contemporanea invece per la Stazione del Triangolo Lariano del Soccorso alpino. Alle 15.44 è arrivato il primo allertamento, il secondo circa un quarto d'ora dopo. La prima attivazione ha riguardato una donna di 65 anni scivolata nel territorio del comune di Oliveto Lario, in località Prezappino. Ha riportato un trauma a una caviglia. Sul posto una squadra del Cnsas con cinque tecnici. La donna è stata raggiunta, trasportata in barella portantina per oltre un'ora fino all'ambulanza, in comune di Valbrona.

Il secondo intervento, a Canzo, ha impegnato un tecnico del Soccorso alpino, insieme con i Vigili del fuoco. Una 45enne è scivolata lungo il sentiero glaciologico Spaccasassi e ha riportato un trauma a una gamba. La donna è stata imbarellata e poi trasportata fino alla località Gaium e poi all'ambulanza. Entrambi gli interventi sono terminati nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.30.