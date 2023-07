Donna cade nel bosco: soccorsa con l'elicottero

Domenica di gran caldo e intensa per gli uomini del Soccorso alpino sulle nostre montagne.

Poco prima delle 16 intervento a Dorio da parte del personale di stanza alla stazione di Dervio per raggiungere una donna di 50 anni vittima di una caduta. Dalla centrale operativa di Areu è stato disposto l'invio dell'ambulanza e dell'elicottero partito da Bergamo. La donna è stata immobilizzata e trasportata per via aerea all'ospedale di Gravedona in codice giallo.

Intorno alle 13.30 un primo intervento era andato in scena a Bellano, nei pressi di Camaggiore, per soccorrere una persona in difficoltà. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco. Allertate le forze dell'ordine.